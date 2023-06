Calciomercato: Catracchia a Santa Marinella, capitan Mecucci lascia Tolfa • Terzo Binario News

Primo colpo di calciomercato messo a segno dal Santa Marinella. In rossoblù infatti è approdato Mauro Catracchia, che va a consolidare l’attacco formando un tridente interessante con Giuseppe Tabarini e capitan Fabrizio Melara.

Su di lui sono state molte le voci che si sono susseguite, tanto che era stato accostato al Tolfa dopo l’addio di Andrea Moretti.

Invece la scelta di approdare al Santa Marinella con il centravanti classe 1988 che nelle società del Litorale Nord ha dato il meglio di sé. Prima ancora con il Santa Severa, la miglior stagione in assoluto è stata la 2018-19 con la maglia del Corneto Tarquinia, per il quale ha realizzato 37 reti in Promozione e bene anche la 2017-18 con la casacca della Cpc, sempre nel secondo campionato regionale dove i centri sono stati 21. Con i tarquiniesi anche 11 centri in Eccellenza nel 2019-20 poi un periodo di appannamento in due campionati con il Civitavecchia in Eccellenza e poi all’Indomita Pomezia. Nell’ultima annata, prima il Tarquinia Calcio e poi l’arrivo all’Aranova – sempre in Promozione – con 5 gol che hanno contribuito al ritorno in Eccellenza della frazione fiumicinese. In casa santamarinellese però le novità non sono finite qui: infatti è in dirittura d’arrivo, se non praticamente chiusa, la trattativa con il centrocampista offensivo Jacopo Gaudenzi che nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti del Tolfa. L’impressione è che per il nuovo tecnico Emiliano Cafarelli si voglia costruire una compagine in grado di lottare per i vertici della classifica.

Proprio a Tolfa invece c’è aria di cambiamenti profondi. Dopo il cambio in panchina, con il passaggio da Daniele Fracassa a Roberto Macaluso, sono diversi i giocatori in uscita. Ai saluti dopo tanti anni il vice capitano Fabio Marconi poi le strade si sono separate anche con Moretti e in ultimo con Luigi Trebisondi. Invece è arrivata la riconferma del difensore centrale Marco Roccisano ed è prossimo all’ingaggio anche Marco Bevilacqua, che arriva dal Santa Marinella. E lo scambio di giocatori sull’asse mare-monti potrebbe proseguire. Infatti si vorrebbe portare alla Pacifica il difensore centrale Alessandro Caforio, con cui sono in corso dei contatti mentre si profila l’addio forse più pesante. Infatti starebbe per salutare anche il capitano Alessio Mecucci. Al momento le volontà del giocatore non sembrano coincidere con quelle societarie e quindi dopo una vita di militanza con la Rocca sul petto (tranne una breve parentesi al Civitavecchia), di cui tre con la fascia al braccio, ecco che potrebbe consumarsi lo strappo forse più doloroso.

Per chiudere, in questi giorni anche un altro ex tolfetano si è accasato altrove. Si tratta di Francesco Liberati che ha detto sì alla Nuova Pescia Romana (rimanendo sempre in Promozione). L’esterno mancino classe 2003 ha disputato una stagione praticamente da titolare in maglia biancorossa, segnando qualche gol e disputando buone gare.