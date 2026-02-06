Investimento sulla Fl5, travolto dal Frecciabianca un 65enne di Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

Ad essere investito da un Frecciabianca stamani sulla Fl5 è stato un 65enne di Marina di Cerveteri. Il treno veloce lo ha poi trascinato per diverse centinaia di metri e per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto polfer, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.

In stato di shock tre donne, in attesa del treno, che hanno assistito alla scena.

Scrive la sindaca cerite Elena Gubetti: “Questa mattina si è verificato purtroppo un drammatico investimento alla Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri, nel quale ha perso la vita una persona.

Attualmente, la viabilità ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Ladispoli e Santa Severa. Sul posto, gli uomini delle Forze dell’Ordine e della PolFer.

Per chi dovesse recarsi a Roma, può prendere il treno direttamente alla stazione di Ladispoli”.