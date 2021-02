Cadavere alla stazione San Pietro: traffico rallentato sulla Roma-Viterbo/Civitavecchia - Terzo Binario News

Un cadavere rinvenuto sui binari della stazione Roma San Pietro. L’episodio è accaduto alle 7,27 di sabato 27 febbraio. Sulla vicenda indaga la Polfer.

Cadavere sui binari alla stazione

Accertamenti in corso da parte degli investigatori. Ancora da stabilire le cause di quanto accaduto. Non è escluso che la vittima, ancora non identificata, sia stata travolta da un convoglio.

Traffico rallentato

Sulle linee Roma – Viterbo/Civitavecchia, il traffico ferroviario è rallentato. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Come detto, il corpo trovato senza vita non ha ancora un nome e un cognome.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 15 minuti.