Cadavere nel porto di Civitavecchia, galleggiava alla banchina 10 • Terzo Binario News

Potrebbe essere il cuoco di una barca a vela ormeggiata lì
Un cadavere è stato visto galleggiare stamani all’interno del porto di Civitavecchia presso la banchina 10, quella riservata agli yacht e alle barche a vela di lusso ormeggiate davanti al forte Michelangelo.
Second le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un 54enne, impiegato come cuoco di una barca a vela ormeggiata lì.
A cercare di far luce sulla morte dell’uomo la Guardia Costiera e la Polizia di Frontiera, con la presenza anche del personale dell’Aurorità Portuale.