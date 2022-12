Cacciapuoti a Civitavecchia passa dalla Lega a Fdi • Terzo Binario News

I commenti di Righini, Volpi e Quarzo

“Sono molto emozionato nel comunicare la mia adesione ufficiale a Fratelli d’Italia” così il consigliere comunale della Lega di Civitavecchia Raffaele Cacciapuoti annuncia il suo passaggio al partito della Meloni.

“Sono stati mesi travagliati di grande riflessione al termine dei quali ho preso questa decisione tanto importante quanto necessaria. Ritorno in un partito, oggi all’opposizione, per continuare a lavorare ad un progetto di centrodestra unito e vincente che possa tornare al governo di Civitavecchia con lo stesso piglio e lo stesso entusiasmo con cui si sta governando il Paese.

Ringrazio i miei elettori, i colleghi della Lega, l’On. Claudio Durigon con cui ho condiviso questi anni di militanza e di amministrazione e i dirigenti di Fratelli d’Italia, primo fra tutto il Presidente Provinciale Marco Silvestroni per avermi accolto nella loro squadra. Sono certo – conclude Cacciapuoti – che insieme potremo costruire un grande futuro per la nostra città”.

“Esprimo il mio apprezzamento per il ritorno del consigliere. Cacciapuoti nelle fila di Fdi. L’impegno nell’assemblea del Comune di Civitavecchia, la intensa attività politica da lui sostenuta negli anni, la conoscenza di problematiche del territorio e istanze della cittadinanza, costituiscono un cospicuo bagaglio di competenza. Confido che la sua adesione apporterà un contributo importante alla ulteriore crescita e radicamento di Fdi a Civitavecchia ed in tutto il suo quadrante regionale”. Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fdi.

“La squadra di FdI in provincia di Roma si allarga e non possiamo esserne che felici. Diamo il nostro benvenuto ai consiglieri comunali di Civitavecchia Mari e Cacciapuoti che hanno ufficializzato oggi il loro passaggio nel nostro partito. Siamo certi che il loro contributo sarà importantissimo per far crescere e radicare ancora di più Fratelli d’Italia in tutto il territorio del Lazio anche in vista delle ormai imminenti elezioni regionali” così in una nota l’On. di Fratelli d’Italia Andrea Volpi e il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio Giovanni Quarzo.