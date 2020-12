Qual è la scelta migliore? AMD o Nvidia? - Terzo Binario News

E’ questa la domanda più frequente e gettonata tra i gamer a cui oggi proveremo a rispondere

Quando si desidera acquistare una nuova scheda video si è sempre indecisi se affidare il proprio denaro a Nvidia o AMD. Come ben tutti sanno queste due aziende si contendono il podio, ma lo scontro è destinato ad accendersi ulteriormente da quando Nvidia e AMD hanno presentato rispettivamente le schede video Ampere e la gamma Big Navi dotata di architettura RDNA 2.

Attualmente il mercato delle schede video è sbilanciato verso la fascia alta, ma dovremo aspettare ancora un po’ di tempo per scoprire se le future GPU progettate da AMD saranno in grado di rubare la scena a Nvidia nella fascia alta del mercato.

Le nuove schede video sono disponibili in tre modelli: Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT e RX 6800, che vanno a posizionarsi nello scenario di Nvidia RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, ma con una serie di miglioramenti introdotti dalla nuova architettura e soprattutto contrastandole vantaggiosamente in termini di prezzo e consumi.

Scegliere Nvidia piuttosto che AMD è sempre stato uno dei dubbi più frequenti tra i videogiocatori, per fare una scelta corretta bisognerebbe prendere in considerazione diversi fattori, quali la compatibilità e le prestazioni.

Nvidia ha sempre padroneggiato il mercato delle schede video e questo è particolarmente dovuto alle librerie CUDA, infatti la maggior parte dei programmi utilizza proprio queste ultime per gestire meglio alcuni elementi grafici complessi.

Altro vantaggio sono sicuramente le prestazioni per il gaming, più alte rispetto ai competitor, la tecnologia G-Sync e la funzione ShadowPlay che permettono di registrare i propri gameplay in modo fluido e senza cali di frame.

L’aspetto negativo è il prezzo, decisamente molto alto rispetto alla concorrenza.

Per quanto riguarda invece AMD, possiamo dire che i prezzi sono molto interessanti, si tratta soprattutto di GPU adatte per il gaming ad un costo più abbordabile rispetto a Nvidia. Il contro riguarda le prestazioni, cioè per giocare in 4K o in 2K al massimo dei dettagli, attualmente AMD non è la scelta migliore.

In conclusione possiamo dire che la scelta dipende dalle esigenze personali dell’utilizzatore: Nvidia è ottima per le applicazioni di rendering, mentre AMD è più adatta al gaming a basso costo.