Bus in fiamme a Roma: pompieri in via Tuscolana - Terzo Binario News

La sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A) con a seguito una botte (AB/12), per incendio autobus.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il bus in fiamme si trovava su via Tuscolana all’altezza del civico 1203.

Così Atac in una nota stampa: “Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, mentre era in servizio lungo via Tuscolana su un bus della linea 506 si è sviluppato un incendio. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per il bus in fiamme. La vettura era in servizio da quasi 17 anni”.