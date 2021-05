Buona Destra Santa Marinella: "Maggioranza e opposizione collaborino" - Terzo Binario News

“La legittimazione del senso civico e un rilancio di politica etica, può avvenire solo attraverso un’identità che sia propositiva in termini di sviluppo e di educazione reciproca. Gli Enti Locali sono chiamati ad un impegno incessante e costruttivo nell”assolvere le problematiche e le esigenze del cittadino residente.

L’impegno e gli enormi sforzi che le amministrazioni fronteggiano devono coincidere con le reali capacità economiche del Comune che attraverso i bilanci di previsione possono orientarsi nelle azione future da intraprendere nel tentativo di costruire, in forma solidale, le necessità contingenti al fabbisogno cittadino. Siamo generalmente tutti portati ad impugnare la contestazione come baluardo irreprensibile di capacità, obbligo sociale e aspettativa che però non corrisponde sempre alle capacità, alle finanze e alle spese reali che la macchina amministrativa gestisce.

È bene ricordare alcuni passaggi che hanno caratterizzato il periodo che stiamo vivendo. Il dissesto e la situazione debitoria di un Comune deve essere parte integrante nella valutazione cittadina delle aspettative, sia in termini di prospettiva, che di rilancio. La tendenza, soprattutto nella comunicazione social, è quella di indicare sempre e comunque le problematiche che attanagliano la vita cittadina.

Dobbiamo però avere una capacità di ragionamento che vada oltre il problema che si manifesta, che se pur importante, deve necessariamente tenere conto dei costi, del tempo e delle finanze per la sua realizzazione. Un altro fattore determinante è quello della crisi generale causata dalla pandemia. Ripartire è necessario, ma dovendo farlo in sicurezza, i costi devono essere affrontati e considerati. Non è semplice e serve tempo.

A volte un mandato non basta e occorre ramificare interventi che solo dopo anni possono prendere vita e compensare lacune. È un po’ il paradosso della politica. La volontà del fare che si scontra con l’attesa del concepire, ma in un momento così difficile per la nostra economia nazionale , anche questo paradosso appartiene alla realtà. Non dobbiamo quindi meravigliarci se tanto è stato fatto e tanto c”è ancora da fare.

Non è il colore politico che impedisce la volontà di cambiamento ma il tempo stesso che a volte è fermo per cause contingenti, spesso legate a situazioni di emergenza o alla burocratizzazione di interventi che richiedono tempistiche più longeve. Il ruolo politico deve essere di integrazione, sinergia. Opposizione e maggioranza , contrapposte nei loro ideali e capacità di visione, devono sforzarsi nella reciprocità d’intenti verso le priorità civiche, abbandonando, ove necessario, strumentalizzazioni e dinieghi a prescindere e concentrandosi sulle reali capacità di realizzazione dell’esigenza cittadina in termini di servizi, turismo, sociale , imprenditoria e decoro.

E’ un dovere improcrastinabile in un Comune come Santa Marinella , che vive di stagionalità, ma che deve investire in prospettiva anche per i rimanenti mesi dell’anno. Aiutiamo ad aiutare è il messaggio che la politica deve offrire nel fronteggiare le difficoltà quotidiane, lasciando le sterili disquisizioni e il superfluo alle persone di poco spessore, che non hanno capacità di discernimento. Questa, è la buona politica che tutti ci aspettiamo e sta a tutti noi proporla, come antidoto e sviluppo del bene collettivo”.

Fabrizio Fratini

Delegato Buona Destra per il Litorale Nord di Roma e il Viterbese