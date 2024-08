Bruciano sterpaglie a Santo Stefano presso Anguillara, sul posto il Dos • Terzo Binario News

Dalle 16 i Vigili del Fuoco di Bracciano con l’equipaggio della 25A sono impegnati per un vasto incendio di sterpaglie in zona via di Santo Stefano ad Anguillara Sabazia.

A bruciare un’ampia porzione di terreno e il caposquadra dell’equipaggio dei pompieri braccianesi ha chiesto l’aiuto del Direttore delle Operazioni di Spegnimento che, una volta arrivato sul posto e dopo un’attenta valutazione del del fronte di fuoco, ha ritenuto necessario l’utilizzo dell’elicottero del Corpo Forestale con il cesto antincendio e l’arrivo del Canadair.

Al momento il volume delle fiamme si è abbassato drasticamente e ora si sta pensando alla bonifica degli ultimi focolai. Non si è registrato nessun ferito.

I Vigili si sono messi a protezione delle abitazioni e hanno evitato che le stesse si si propagassero alle costruzioni limitrofe.