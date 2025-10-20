Brandisce un coltello tra i passanti a Castel Sant'Angelo, bloccato 20enne senegalese già ricercato • Terzo Binario News

Nella mattinata di ieri, in zona Castel Sant’Angelo, gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale sono prontamente intervenuti per bloccare un uomo, nazionalità senegalese di 20 anni, che brandiva un coltello contro i passanti, creando attimi di panico.

Dopo averlo abilmente disarmato, gli operanti hanno posto sotto sequestro l’arma e avviato nei suoi confronti gli accertamenti di rito, ad esito dei quali è emersa una nota di rintraccio a carico del soggetto per un ordine di carcerazione legato al medesimo reato, ossia il porto d’armi o oggetti atti ad offendere, motivo per cui è stato tratto in arresto e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Rebibbia.