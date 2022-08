Bracciano, oggi sul lago meditazione tra yoga e canoa • Terzo Binario News

Originale appuntaento oggi pomeriggio al Centro Surf Bracciano.

Farà da padrona di casa Healani Shanti, psicologa, psicoterapeuta, istruttrice di Yoga e meditazione.

Questo il programma: partenza h 15 in canoa dal Centro Surf Bracciano verso la spiaggia di Santo Celso; approdo in spiaggia e pratica di purificazione e riequilibrio energetico di water yoga in acqua con il tubo; meditazione hawaiana in spiaggia secondo i principi dell’ho’oponopono; rientro al tramonto al centro surf Bracciano; aperitivo.

È necessario un costume e un tubo galleggiante. Verranno inviate anche dispense esplicative sull’ho’oponopono, l’antica pratica meditativa hawaiana di risoluzione dei problemi dal punto di vista fisico, psicologico e spirituale.

Per info e costi scrivere un wathsapp al 3496658062.

L’organizzazione vi aspetta per un’avventura indimenticabile.