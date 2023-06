Braccianese Claudia, lavori per 33km • Terzo Binario News

Il sindaco di Bracciano Crocicchi ringrazia Città Metro per l’intervento

“ Sono iniziati ieri sera i lavori di rifacimento del manto e manutenzione della S.P. 493 Braccianese, messa in sicurezza e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Gli interventi interesseranno la via dall’intersezione con via Cassia fino al Comune di Bracciano, per un totale complessivo di lavori per 33 km.

Abbiamo chiesto ed ottenuto che nei lavori fossero ricompresi i tratti di competenza del Comune.

Voglio quindi ringraziare la città Metropolitana di Roma nelle persone del presidente, dell’assessore ai lavori pubblici e dei funzionari preposti per la positiva interlocuzione che ha portato ad un risultato positivo per tutta la comunità.”

Lo dichiara in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi