Borseggiatore scappa sui binari della metro A, preso dai Carabinieri a Barberini • Terzo Binario News

Scappava lungo i binari, inseguito da alcuni viaggiatori, il cittadino cubano di 25 anni, con precedenti, poi bloccato da un addetto alla vigilanza della metro e dai Carabinieri, all’altezza della fermata della metro Barberini.

E’ successo ieri sera intorno alle 22 all’interno della metro A, dove il 25enne per fuggire ad alcuni viaggiatori che lo avevano indicato quale borseggiatore, ha imboccato il tunnel di servizio dei binari metropolitani, rischiando anche la vita, inseguito da un vigilantes che nel frattempo era riuscito anche a dare l’allarme e a far bloccare i convogli in transito.

Una volta bloccato il 25enne è stato messo in sicurezza dai Carabinieri.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per interruzione di un pubblico servizio mentre, la circolazione dei treni della metro è stata ripristinata dopo pochi minuti.