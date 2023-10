Boom di stranieri a Fiumicino, bilancio positivo per il turismo • Terzo Binario News

Mentre la stagione balneare vede nelle ultime settimane un colpo di coda con soddisfazione degli operatori, il bilancio estivo delle presenze turistiche sul territorio di Fiumicino vede un segno assai positivo, con un boom di turisti stranieri, che tocca negli ultimi 4 mesi un più 40 per cento rispetto al 2022, con prevalenza di arrivi dagli Usa, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, nord Europa.

Un’onda lunga di rimbalzo post covid ma non solo: non più un turismo mordi e fuggi come nel passato ma una permanenza negli alberghi e strutture ricettive con una continuità di due o tre giorni in media, grazie ai richiami, sempre più apprezzati, rappresentati dalla rinomata gastronomia, dal turismo balneare, dalle aree archeologiche e naturalistiche, dalla rete di ciclabili di circa 30 km. Un trend costante negli ultimi mesi.

La domanda turistica, secondo i dati dell’Ente Bilaterale Turismo Lazio, negli esercizi alberghieri e Rta di Fiumicino ha registrato nel quarto bimestre, luglio ed agosto, del 2023, una buona crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 ed ha superato il livello ottenuto nel 2019.

La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino ha visto 152.953 arrivi (+47,61%) e 223.455 presenze (+45,80%), con un tasso d’occupazione medio dell’80,56% per le camere edell’85,81% dei letti. Rispetto allo stesso periodo del 2019 i dati indicano una crescita di +5,21% negli arrivi e di +12,43% nelle presenze.

La domanda italiana ha registrato una crescita di +59,49% negli arrivi e di +55,49% nelle presenze. Rispetto allo stesso periodo del 2019 i dati indicano una crescita di +22,21% negli arrivi e di +22,58% nelle presenze.

La domanda estera ha registrato +41,68% negli arrivi e +40,39 nelle presenze.

A maggio e giugno la domanda italiana ha registrato una crescita di +49,09% negli arrivi e di +68,19% nelle presenze. Rispetto allo stesso periodo del 2019 i dati indicano una crescita di +19,14% negli arrivi e di +44,06% nelle presenze.

La domanda estera ha registrato +37,93% negli arrivi e +49,99 nelle presenze.

Fonte, RaiNews24