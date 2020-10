Boom di positivi a Ladispoli, Grando: "Aumenteremo i controlli" - Terzo Binario News

“La ASL RM4 ha comunicato che nella giornata odierna sono stati registrati 11 nuovi casi positivi da Covid-19 nella nostra città.

Di questi 3 sono casi bambini le cui classi, nei giorni scorsi, erano state messe in quarantena a scopo precauzionale in attesa dell’esito del tampone.

Dopo il periodo estivo, in cui il numero dei positivi è stato molto contenuto, i contagi sono risaliti nel giro di poche settimane, arrivando a toccare punte mai raggiunte prima.

Se da una parte, con la ripresa delle scuole e delle attività sportive, questo poteva essere prevedibile è anche vero che troppe persone continuano a sottovalutare l’importanza di osservare le prescrizioni anti-contagio: in primo luogo indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Quindi rinnovo a tutti l’invito ad essere maggiormente responsabili e a scaricare l’applicazione Immuni, che permette di tracciare i contatti e di essere informati nel caso in cui si venga a contatto con persone poi risultate positive.

Come Amministrazione comunale intensificheremo i controlli, in particolare sul rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina ma, come già detto in passato, per superare questo momento c’è bisogno di collaborazione da parte di tutta la città”.

Alessandro Grando