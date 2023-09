Tre storie diverse di cani che cercano tutti una famiglia che li ami: Castagnola, Bidoo e Mora • Terzo Binario News

La piccola CASTAGNOLA cerca ancora una famiglia tutta sua! Simil pinscherina di circa 2 anni, meno di 10 kg, arrivata da noi poco più di un mese fa. Al suo arrivo era molto diffidente, oggi è molto migliorata, possiamo dire che va molto a simpatia, ovvero con chi le piace è spigliata e socievole, mentre con chi non le va a genio è ancora piuttosto ritrosa, ma stiamo continuando a lavorare su questo e ci aspettiamo ancora dei miglioramenti. Con i suoi simili si relaziona bene, ma il suo “amico del cuore” rimane Struffolo e quello che sognamo è il miracolo di un’adozione di coppia con lui perhè insieme si completano, sono davvero legatissimi.Castagnola è sterilizzata e positiva alla leishmania che comunque viene curata e così tenuta sotto controllo.

Castagnola è a Roma e si affida chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, con pre e post affido, regolare adozione e disponibilità a rimanere in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad info@untesorodicane.org o ad ambraegiulia@gmail.com oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267 o direttamente da modulo di contatto sul nostro sito www.untesorodicane.org

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE.

PER AIUTARCI: IBAN IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane”

Dopo la donazione contattateci in modo che possiamo ringraziarvi

VISITA I NOSTRI SITI: www.untesorodicane.org

E ecco un’altra storia…

Ciao a tutti, questo é Bidoo il cane dell’ex parroco di san Carlo. Lui é stato trasferito e ha lasciato il suo compagno di vita li. In parrocchia non l’hanno tenuto ed é stato scaricato in canile. Si chiama Bidoo. Se lo potete condividere mi fate un favore

grazie 0116409398 canile albero del Mais di Moncalieri. Grazie.

MORA , qui sopra, é una cagnolina di taglia media nata il 7.6.2015.

MORA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Venite a prenderla, previo appuntamento , presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 aperto tutti i giorni, tutto l’annodalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Pubblicato sabato, 23 Settembre 2023 @ 06:55:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Brava. adatta a persone non alla prima esperienza, no bmabini