Bobcat multiuso in dotazione alla Prociv di Tarquinia • Terzo Binario News

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, si è svolta il 5 ottobre l’inaugurazione della nuova mini pala meccanica multifunzione (Bob-Cat) messo a disposizione della Protezione Civile comunale di Tarquinia.

Il nuovo mezzo, dotato anche di lama spazzaneve, è stato acquistato attraverso un finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cofinanziamento del Comune di Tarquinia.

Il progetto è stato redatto e presentato al bando nazionale dal comandante della Polizia Locale e della Protezione Civile Nicola Fortuna.

Una risorsa strategica per la sicurezza del territorio

La mini pala meccanica rappresenta un mezzo polivalente e strategico, concepito per operare

sia in contesti ordinari – come la manutenzione del suolo, la gestione di interventi di pulizia

urbana e rurale – sia in situazioni emergenziali quali alluvioni, frane, incendi o nevicate. La sua

agilità e compattezza la rendono particolarmente efficace anche nelle aree a viabilità ristretta,

come le vie del centro storico, dove i mezzi di maggiori dimensioni non possono operare.

Autorità e rappresentanti presenti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il sindaco Francesco Sposetti; il comandante della

Polizia Locale Nicola Fortuna; il responsabile del centro operativo comunale (COC) e presidente

dell’Aeopc Alessandro Sacripanti; il direttore della Direzione Regionale della Protezione Civile

della Regione Lazio Massimo La Pietra; il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti; il

presidente dell’Aeopc Tuscania Rossano Serafinelli; don Augusto Baldini; Massimo De Angelis,

responsabile dell’ufficio Protezione Civile della Polizia Locale ora in quiescenza e tra i promotori

dell’iniziativa; il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile di Allumiere Alfonso

Superchi; il rappresentante del gruppo di Protezione Civile di Roccagorga Alessandro De Nardis

Presenti inoltre numerosi volontari, cittadini e rappresentanti delle organizzazioni locali del

territorio.

Riconoscimenti e collaborazione tra istituzioni

Durante la cerimonia, le istituzioni hanno espresso apprezzamento per l’impegno dei volontari

e per la sinergia istituzionale che garantisce l’efficacia della Protezione Civile locale. Il

responsabile del COC Alessandro Sacripanti ha consegnato targhe di riconoscimento alle

autorità e ai rappresentanti delle associazioni di volontariato. La benedizione del nuovo mezzo

e del parco mezzi della Protezione Civile è stata officiata da don Augusto Baldini

Un impegno costante per la sicurezza e la resilienza

Con questa nuova acquisizione, la Protezione Civile di Tarquinia arricchisce ulteriormente il

proprio parco mezzi operativo, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel

rafforzare la capacità di intervento e la resilienza del territorio, a tutela della sicurezza e del

benessere della comunità.