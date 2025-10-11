Prove tecniche di unità nel centrodestra di Santa Marinella • Terzo Binario News

Su iniziativa di Gian Piero De Angelis, in qualità di nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati per Civitavecchia e Santa Marinella, nei giorni scorsi si è svolto un incontro con gli altri coordinatori cittadini delle forze politiche di centrodestra di Santa Marinella: Alex Cosimi (Forza Italia), Giampiero Rossanese (Fratelli d’Italia) e Giuseppe Maddaloni (Lega).

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, confermando la volontà comune di proseguire un percorso condiviso, volto a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà politiche presenti sul territorio.

L’obiettivo che ci unisce è chiaro: costruire per Santa Marinella una proposta politica seria, credibile e alternativa all’attuale amministrazione, in grado di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini e di delineare una nuova prospettiva per lo sviluppo della città.

I coordinatori presenti hanno condiviso la necessità di proseguire il confronto nelle prossime settimane, con l’intento di ampliare la partecipazione e di favorire un percorso unitario fondato su valori di responsabilità, competenza e attenzione al territorio.

Crediamo fortemente nella forza dell’ascolto, nella coesione delle forze politiche di centrodestra e nella capacità di costruire insieme un progetto solido, credibile e proiettato al futuro.

Gian Piero De Angelis (NOI MODERATI Civitavecchia e Santa Marinella)

Alex Cosimi (Forza Italia Santa Marinella)

Giampiero Rossanese ( Fratelli d’Italia Santa Marinella)

Giuseppe Maddaloni (Lega Salvini Premier Santa Marinella)