Boato stamani fra Cerveteri e Ladispoli, Pascucci: "Possibile aereo supersonico" - Terzo Binario News

“Questa mattina in molti mi avete scritto segnalandomi di aver sentito un boato accompagnato da una scossa, in particolar modo nelle zone di Cerveteri bassa, Valcanneto e Cerenova.

Dalle prime analisi NON RITENIAMO si tratti di un terremoto e non si sono infatti riscontri dagli Enti preposti. Potrebbe essere la conseguenza del passaggio di un aereo supersonico. Stiamo comunque approfondendo.

Vi rassicuriamo sul fatto chr NON RISULTANO DANNI a persone o a cose.

In via precauzionale abbiamo allertato il C.O.C. – Centro Operativo Comunale. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile inoltre insieme agli uffici tecnici del nostro Comune, è già operativo per un giro di ricognizione in tutto il territorio.

Per ogni necessità, come sempre, potete chiamare il numero della Protezione Civile: 0692959918

Alessio Pascucci