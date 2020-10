Ardita in pressing su Grando: accesso agli atti sulla costruenda Rsa al Messico - Terzo Binario News

L’esponente Fdi vuole chiarimenti sulla trasformazione e sul mancato passaggio in Commissione

Il consigliere comunale di Fdi Giovanni Ardita ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti per verificare cosa sta accadendo con il cantiere della costruzione fra via Messico e via Ravello che i ladispolani conoscono come l’ex albergo Messico.

Ardita vuole vedere gli atti concessori che hanno portato al via libera alla nascita dell’opera. La richiesta è stata depositata all’ufficio Protocollo.

La domanda è sugli standard qualitativi della costruenda Rsa e l’annessa trasformazione urbanistica da albergo a residenza sanitaria. Ad Ardita sembra non essere piaciuto il modo in cui l’Amministrazione ha gestito la vicenda, senza un passaggio né in maggioranza né in commissione Urbanistica.