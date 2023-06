"Blue in the Face", a Civitavecchia tre spettacoli della Scuola d'Arte • Terzo Binario News

In programma al Nuovo Sala Gassman tre spettacoli della Scuola d’Arte

della Blue in the Face.

Nell’ordine: “L’allegro convento” (lunedì 26

giugno); “Kapso” (giovedì 29 giugno); “Omar Sivori il Meccanico della

Mercedes” (venerdì 30 giugno). Tutti scritti e diretti dal Direttore

artistico Enrico Maria Falconi, gli stessi andranno in scena alle ore

21. L’invito dal Teatro: “Venite a vedere l’effetto che fa”. Info al

328 1224154.