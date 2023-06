Avis Scuola a Civitavecchia porta alla Villotti 110 nuovi donatori giovani • Terzo Binario News

“Anche quest’anno scolastico è terminato e, come si è soliti fare, si tirano le somme e si valutano gli esiti delle iniziative, dei progetti e delle attività messi in cantiere.

L’associazione di volontariato AVIS Civitavecchia ha avuto il piacere di collaborare con tutti gli istituti superiori della nostra città con i quali ha potuto realizzare, grazie alla fattiva collaborazione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti, il progetto “AVIS SCUOLA” che, come ormai accade da diversi anni, ha visto protagonisti numerosi alunni maggiorenni.

Brevemente vi partecipiamo l’organizzazione del progetto appena nominato: i nostri coordinatori Gabriella, Enrica e Simone hanno coinvolto gli alunni informandoli riguardo il tema della donazione del sangue; al termine degli incontri programmati ed in concomitanza della “settimana dello studente” i ragazzi che avevano espresso il piacere di provare la fantastica esperienza della donazione del sangue sono stati accompagnati dal docente referente presso il Centro Trasfusionale per sottoporsi alla loro prima donazione.

Soltanto per dare alcuni numeri crediamo sia interessante sappiate che sono stati interessati sette istituti superiori ; di cui 136 ragazzi si sono presentati per effettuare la loro prima donazione di cui 110 sono diventati socio donatori.

Come potrete constatare sono numeri importanti che hanno impegnato notevolmente tutto lo staff medico-infermieristico che opera presso il Centro Trasfusionale; ovviamente, trattandosi di operatori capaci, preparati ed innamorati della loro professione, hanno saputo gestire opportunamente le varie situazioni occorse entrando in empatia con questi giovani ragazzi che hanno affrontato per la prima volta questo nobile gesto di altruismo.

Dopo quanto detto ci vorremmo ricollegare al periodo con cui abbiamo iniziato la disamina per aggiungere che, per noi volontari AVIS, il bilancio è sicuramente positivo e di questo dobbiamo ringraziare i Dirigenti Scolastici ed i docenti che ogni anno si prodigano affinché il loro istituto contribuisca in modo importante al bene della collettività.

Ovviamente un grazie speciale lo vorremmo rivolgere a tutte le ragazze ed ai ragazzi che, nonostante le numerose difficoltà, i numerosi impegni e timori, hanno dato il loro “GRANDE” contributo alla causa dei meno fortunati dimostrando a tutti che “la meglio gioventù” esiste e loro ne sono la prova.

Un affettuoso saluto a tutti con l’auspicio che l’estate porti tanta felicità e….SALUTE!”

Cordialmente Nicoletta Iacomelli, Fabio Lisiola