Biodigestore Monna Felicita a Civitavecchia, la Consulta dei giovani scrive al Presidente dalla Regione Lazio • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la missiva che il Presidente della Consulta ha inviato al Presidente Rocca e alla Giunta

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla costruzione di un biodigestore in località Monna Felicita, Civitavecchia

Egregio Presidente Rocca,

In qualità di Presidente della Consulta dei Giovani di Civitavecchia e Delegato alla Salute e Ambiente della stessa Istituzione giovanile, desidero esprimere le nostre preoccupazioni e chiedere chiarimenti in merito al progetto di costruzione di un biodigestore da 120.000 tonnellate annue in località Monna Felicita, Civitavecchia.

Sul BUR della Regione Lazio, nel n.84 dell’11 ottobre 2022, è stata pubblicata una Determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente Atti dirigenziali di Gestione con oggetto: “Ambyenta Lazio Srl – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. 152/2006 per un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia”. Questa autorizzazione prevede l’installazione di un impianto di produzione di biometano e compost da rifiuti organici, principalmente costituiti dall’umido, derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nell’area metropolitana di Roma Capitale e dal Lazio, con priorità all’umido prodotto nel comune di Civitavecchia. Giova qui, per correttezza istituzionale e completezza delle informazioni, ricordare che l’umido prodotto nel comune di Civitavecchia ammonta a solo 8.000 tonnellate annue circa (contro le 120.000 previste).

Tuttavia, abbiamo notato che nell’area interessata si stanno effettuando lavori in corso. Questo suscita legittime preoccupazioni tra i cittadini di Civitavecchia, così come tra i membri della Consulta dei Giovani, riguardo agli impatti ambientali e alla sicurezza dell’area. È noto, ricordo, che il Comune di Civitavecchia e i cittadini hanno espresso un parere negativo in merito a questo progetto, parere confermato anche dal TAR del Lazio nella sentenza di ricorso proposto dal Comune di Civitavecchia contro la società proponente del progetto.

In quanto rappresentanti dei giovani cittadini di Civitavecchia, desideriamo chiedere quale sia l’intenzione della Sua giunta in merito a questo progetto. Vorremmo sapere se ci sono stati aggiornamenti o nuove valutazioni in relazione al parere negativo espresso dal Comune e dalla cittadinanza e alla sentenza del TAR del Lazio. La nostra Consulta dei Giovani non è affatto d’accordo con la realizzazione di questo progetto e la costruzione del biodigestore e faremo del tutto affinchè ciò non venga portato a compimento. Quanto anche perché, Civitavecchia, con il suo territorio e la sua comunità, sono già sede del polo energetico più grande d’Europa, del porto crocieristico più grande d’Europa, di un centro chimico militare in cui sono stoccati residui inquinanti della Seconda Guerra Mondiale, e quindi, già pesantemente inquinato e sfruttato!

Chiediamo rispetto per le preoccupazioni dei cittadini e dei giovani che rappresentiamo e speriamo che la Sua giunta valuti attentamente i potenziali impatti ambientali e sociali prima di procedere con ulteriori passi in questo progetto.

Ringraziando per l’attenzione che vorrà dedicare a questa questione, restiamo in attesa di una Sua risposta che possa rassicurarci e rispondere alle legittime preoccupazioni della nostra comunità.

Cordiali saluti,

Civitavecchia, lì 30 Agosto 2023

IL PRESIDENTE

DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

FIRMATO MANUEL GREGORI