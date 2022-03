Biodigestore, il Pd di Tolfa: "Il Pincio può verificare tutto l'iter di approvazione" - Terzo Binario News

“Da una prima lettura degli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali del Pd di Tolfa e di Allumiere, relativi alla convenzione sottoscritta nel 1999 con la società emergono alcuni elementi che debbono essere attentamente valutati dall’Amministrazione Comunale e portati a conoscenza dei cittadini che in gran numero hanno espresso la loro opposizione alla realizzazione dell’impianto.

La convenzione risulta infatti sottoscritta con il preciso obiettivo di realizzare un centro polifunzionale nell’ambito del P.I.P. : di fatto la società si è impegnata ad urbanizzare l’intera area ed a realizzarvi una serie di strutture da mettere a disposizione delle imprese locali.

Nella convenzione è infatti espressamente citato il progetto in tal senso approvato dal Comune con deliberazione della Giunta 1607/97.

Oltre a ciò la convenzione stessa prevedeva tutta una serie di attività che la società si è formalmente impegnata a realizzare e che sembrerebbero non adempiute per lo meno nella loro interezza.

Va inoltre fatto notare che l’area in questione, per il 50% della sua estensione, è di proprietà comunale concessa in diritto di superficie alla società: pertanto anche in questo senso il Comune ha le prerogative tipiche del proprietario del bene e come tale deve esprimere pareri vincolanti sull’utilizzazione dello stesso da parte della società affidataria.

Questi solo alcuni punti da noi rilevati da un primo esame sommario degli atti che meritano di sicuro un approfondimento puntuale insieme a tutti gli altri elementi contenuti nella convenzione e nel Regolamento comunale sulla gestione del P.I.P.

Per ultimo va valutato il fatto che l’area ricade dentro la perimetrazione del centro abitato cittadino e come tale interessata alla deliberazione di C.C. n. 30 del 2021 che vieta tali insediamenti nell’ambito del centro abitato.

Tutto ciò premesso credo che ci siano le condizioni per l’Amministrazione Comunale di mettere in atto tutte le azioni atte ad una verifica attenta di tutto l’iter amministrativo e tecnico e di assumere le relative conseguenti decisioni.

Abbiamo chiesto per tanto al consigliere di Civitavecchia Scilipoti di presentare una interrogazione urgente”

Pd Tolfa