Biblioteca di Civitavecchia, sì agli emendamenti di Mecozzi e Costantini • Terzo Binario News

I consiglieri comunali Mirko Mecozzi e Nora Costantini (Polo Democratico – Lista Grasso) esprimono soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dei due emendamenti da loro presentati al nuovo Regolamento della Biblioteca comunale “Alessandro Cialdi”.

Gli emendamenti approvati introducono due misure concrete a favore degli studenti e del diritto allo studio: la possibilità di prolungare l’orario di apertura della biblioteca nei periodi di esame fino alle ore 21 nei giorni feriali, prevedendo inoltre l’apertura del servizio anche nella giornata di sabato mattina, e la possibilità di rendere gratuite fino a cinque fotocopie per gli studenti, a sostegno delle attività di studio e ricerca.

«Si tratta di interventi semplici ma utili – dichiarano Mecozzi e Costantini – che vanno nella direzione di rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di studio, di crescita culturale e di supporto per tanti studenti della nostra città».

I due consiglieri sottolineano inoltre il valore politico dell’esito della votazione: «Registriamo con soddisfazione che il Consiglio comunale ha approvato questi emendamenti all’unanimità. La maggioranza ha dimostrato sensibilità e ha accolto le nostre proposte senza alcun pregiudizio politico, riconoscendone il valore nell’interesse della città».

«Quando le proposte sono utili alla comunità – concludono – è giusto che il confronto politico lasci spazio alla collaborazione istituzionale. È questo lo spirito con cui continueremo a lavorare».