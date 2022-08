Bia, un amore di cagnolina che cerca chi la adotti anche a distanza • Terzo Binario News

Bia ha quasi 5 anni, nata il 12.04.2017 ed è di carattere dolcissimo, leggermente timorosa perché non conosce niente della vita fuori dal canile ma socievole anche con gli estranei e bravissima dal veterinario.

Si fa fare il bagno senza problemi. E’ una taglia media. Entrata in rifugio quando aveva pochi mesi, è cresciuta lì dentro. Ha avuto una crisi epilettica ed è sotto controllo con semplici farmaci. E’ amorevole e dolcissima, e cerca urgentemente una casa e una famiglia tutta sua che le faccia vivere finalmente una vita felice. Chiama per lei!

Si affida testata, sterilizzata e vaccinata, con microchip. Si trova in Puglia ma raggiunge tutto il nord Italia con staffetta a carico degli adottanti. Se non puoi adottare, puoi aiutarci diventando una mamma a distanza, con 10 euro al mese possiamo farla portare in una pensione in Nord Italia!

Chiediamo serietà, no perditempo, solo maggiorenni, adozione tramite questionario e visita preaffido in base a regole da dpcm. Se non rispondiamo subito è gradita presentazione via WhatsApp o mail, richiameremo dopo lavoro.

Per info e altre foto e video: ADOTTAMI COL CUORE ODV

cell. 3496403337 – 3245315401 mail: info@adottamicolcuore.com