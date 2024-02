"Benvenuta Meryl P", doppio imperdibile spettacolo teatrale a Cerveteri • Terzo Binario News

L’appuntamento è per domenica 18 febbraio in Sala Ruspoli

Uno spettacolo sorprendente, adatto proprio a tutti. Una novità assoluta, un mix tra teatro e cinema che ci trasporterà in un mondo incantato. Domenica 18 febbraio va in scena a Cerveteri “Benvenuta Meryl P”. Puoi scegliere l’ orario dello spettacolo che preferisci alle 15:00 o alle 18:30.

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA cliccando sul seguente link: https://artistinaty.it/benvenuta-meryl-p/

Per maggiori informazioni, scrivi a: artistinatyspettacolo@gmail.com

Lo spettacolo “ Benvenuta Meryl P” vuole portare un tocco di novità alla storia della più celebre tata del mondo, con una riduzione drastica dei personaggi (quattro), tutti trasformati attraverso contenuti multimediali, mentre soltanto il personaggio di Meryl P sarà presente dal vivo e interagirà con gli altri proiettati sullo schermo.

In questa storia troviamo il particolare personaggio di Meryl P, il divertente Bet, la signora Banks e sua figlia Grace. La signora Banks ha bisogno di una tata per sua figlia Grace, ma essendo molto esigente le licenzierà tutte, allora sarà proprio Grace a scrivere un annuncio per trovare la sua tata ideale.

La tata Meryl P legge l’annuncio e decide di presentarsi a casa Banks. Grace rimarrà piacevolmente sorpresa da tutte le cose incredibili che accadono insieme a Meryl P e a Bet, ma purtroppo appena cambierà il vento Meryl P dovrà rimettersi in viaggio. Sarà tutto merito di Meryl P, se Grace e sua madre potranno vivere un vero e bel rapporto.