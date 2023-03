Benessere, sentirsi meglio col Metodo Feldenkrais anche online • Terzo Binario News

Il ciclo di lezioni a cura dell’insegnante Marco Vallarino

E’ ripartito un nuovo ciclo di incontri online sulla piattaforma Zoom per chi desideri seguire comodamente da casa Lezioni di Consapevolezza Attraverso il Moviment secondo il metodo Feldenkrais.

Il Metodo Feldenkrais di educazione e rieducazione corporea – fondato sulla profonda integrazione tra movimento, sensazione, sentimento pensiero – ha come obiettivo l’integrazione dell’individuo su tutti i livelli attraverso un approccio all’uso del corpo rispettoso delle caratteristiche individuali che porta a organizzare i propri movimenti più funzionale ed efficace, migliorando la postura e l’uso che ognuno fa di sé nelle attività quotidiane

Senza doversi spostare, anche restando comodamente a casa si potranno ottenere i benefici dati dalla pratica di questo originale ed efficace approccio al movimento che coinvolge la persona nella sua totalità.



Possibilità di frequenza una o più volte a settimana secondo le proprie necessità.

Muoversi meglio con minor sforzo e maggiore efficacia, riequilibrare il tono muscolare, ridurre le tensioni ed i dolori cronici, riorganizzare la propria postura in modo più funzionale, migliorare la coordinazione, aumentare la flessibilità, migliorare la funzionalità e la capacità respiratoria, accrescere la colpevolezza di sé a più livelli, questi solo alcuni degli effetti e dei benefici del Metodo Feldenkrais che sarà possibile ottenere nella comodità della propria abitazione seguiti da un insegnante professionista certificato attraverso il collegamento sulla piattaforma Zoom.

Per conoscere gli orari e le modalità di partecipazione link di seguito:

https://www.marcovallarino.com/calendario/2023-lezioni-feldenkrais-online?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5ed3d61819c81b250735f46f&ss_email_id=63dd4d982c960b03889ec80d&ss_campaign_name=Feldenkrais+online&ss_campaign_sent_date=2023-02-03T18%3A08%3A33Z

Per prenotarsi e per ogni ulteriore informazione: e mail: info@marcovallarino.com

Marco Valarino

L’insegnante Marco Vallarino è membro della A.I.I.M.F., per diversi anni è stato nel consiglio nazionale ed è stato relatore al VI Convegno Nazionale sul metodo Feldenkrais “Apprendimento, movimento e creatività: l’arte di integrare”. . Attualmente ha la cattedra di Consapevolezza Corporea e Metodo Feldenkrais al S. Louis Music College e al Centro Internazionale La Cometa.

La sua formazione è però a tutto tondo. E’ diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’amico, ha compiuto studi musicali e di chitarra classica e anche di danza classica, moderna e contemporanea. Si è perfezionato in Acting Training, seguendo corsi d’aggiornamento. Come attore ha lavorato a lungo in teatro, cinema, tv e radio con alcuni dei registi e degli attori più rappresentativi

della scena italiana. Da alcuni anni è attivo anche come regista e autore.

Ha collaborato come insegnante Feldenkrais per musicisti e cantanti con il Centro Ottava e ha condotto masterclass di consapevolezza motoria in workshop per cantanti.