Bellosguardo, Cgil preoccupata per i dipendenti Sanimedica Civitavecchia - Terzo Binario News

La Cgil denuncia con forte preoccupazione l’attuale situazione di instabilità e di

indeterminatezza che stanno vivendo, nel silenzio assordante delle istituzioni , i lavoratori

della RSA Bello Sguardo SANIMEDICA CCR di Civitavecchia in attesa che arrivi dalla Regione

Lazio l’ufficialità della revoca dell’ accreditamento istituzionale.

I lavoratori e le lavoratrici della RSA stanno garantendo il servizio assistenziale/sociosanitario ricordiamo finanziato con i soldi pubblici, senza conoscere il turno del mese in corso, infatti

ad oggi i turni di lavoro del mese di Settembre non sono ancora stati comunicati

ufficialmente dalla Direzione Sanitaria, pertanto i lavoratori e le lavoratrici non possono

conciliare e organizzare i propri tempi di vita personale con i tempi di lavoro, non possono

neanche avere garantito il corretto recupero psicofisico importante tra l’altro per svolgere la

corretta assistenza agli utenti.

Riteniamo tale comportamento, da parte dell’Azienda , a dir poco irrispettoso e lesivo della dignità personale di ogni singolo/a lavoratore e lavoratrice che hanno tutto il diritto di poter organizzare la propria vita lavorativa con quella personale. Nella RSA opera tuttora numeroso personale infermieristico precario , con contratti a breve scadenza e/o con contratti con agenzie interinali e con cooperative esterne, ci chiediamo come possa essere garantita all’utenza la giusta continuità assistenziale con tutto questo continuo ricambio di nuovo personale precario.

La SANIMEDICA CCR quale rispetto ha nei confronti dei propri dipendenti, gli stessi che nel

periodo Covid hanno svolto il loro lavoro con dedizione e professionalità, gli stessi chiamati

eroi che si sono ammalati e sono tornati al lavoro, e ora sono nuovamente oberati dai

carichi di lavoro e nel silenzio della loro precarietà continuano a garantire un servizio

pubblico?

Sarebbe il caso di avere anche qualche risposta .

Fp Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo

Emanuela Nucerino