Bel punto della Futsal Civitavecchia, ora è fuori dai play-out • Terzo Binario News

Il punto che la Futsal Civitavecchia ha strappato in casa dle Trastevere è preziosissimo in chiave classifica. Nella terza di ritorno del girone B di C1, i nerazzurri hanno chiuso ul 4-4 contro una concorrente diretta per la salvezza e, raggiungendo quota 20 in condominio con l’Aranova, attualmente è fuori dalla zona play-out.

Come testimonia il risultato, la gara ha visto diversi capovolgimenti di fronte e di risultato, con i civitavecchiesi dapprima costretti a rincorrere lo svantaggio e poi capaci di ribaltare la situazione. Per quanto riguarda le reti, c’è stata la doppietta per Cristian Trappolini, oltre ai gol di Tiziano Moretti e Alessio Donati. Peraltro a pochi secondi dalla fine, sui piedi di Daniel Pernelli è capitata un’occasione per ottenere la vittoria, negata da un grande intervento effettuato dal portiere trasteverino. Quest’ultimo però sarà costretto a saltare la prossima gara perché al termine c’è stato un battibecco costato il cartellino rosso all’attaccante.

Il tecnico nerazzurro Umberto Di Maio è rilassato nel commentare la partita, grazie a una classifica che fa meno paura: «Quella contro il Trastevere è stata una partita in equilibrio perenne – commenta l’allenatore – e, dal nostro punto di vista, è arrivato un punto da un campo molto ostico. La squadra ha saputo mantenere la concentrazione per tutti e 40’ i minuti effettivi riuscendo così a recuperarla magari rischiando anche di vincere. Il punto con cui siamo tornati a Civitavecchia si dimostra utilissimo perché ci consente di lasciarci alle spalle la zona play-out anche se per una sola lunghezza». Sabato la Futsal torna all’Ivan Lottatori dove la attende la sfida al Tormarancia, fanalino di coda del girone con un solo punto conquistato. Dunque è obbligatorio ottenere il massimo possibile, anche in funzione degli scontri che attendono le altre pericolanti. In questo modo, potrebbe allontanarsi ancor di più la zona-pericolo.

Infine in C2 successo interno del Santa Severa Futsal nella seconda giornata di ritorno. Al PalaDeAngelis i neroverdi hanno superato per 4-2 il Real Mattei grazie ai gol messi a segno da Mattia Ranzoni, autore di una doppietta, Patrizio Maggi e Manuel Morra. I santaseverini però sono rimasti al secondo posto con 33 punti, sette lunghezze sotto la capolista Canottieri Lazio.