Santa Severa: fino al 6 settembre il Festival Sere d’estate - Terzo Binario News

Ancora una settimana di eventi per salutare l’estate dopo due mesi di appuntamenti quotidiani con il Festival Sere d’estate al Castello di Santa Severa con altre 6 date volute dalla Regione Lazio e organizzate dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Una rassegna che va dalla danza alla musica classica con N.Ough company e Nova Amadeus Chamber Orchestra, al divertimento con Maurizio Battista, fino al concerto del Maestro Giovanni Allevi che chiuderà in bellezza la rassegna il 6 settembre. Tutti gli spettacoli sono all’aperto, con posti a sedere, ed è garantito il distanziamento sociale previsto per il contenimento del Covid 19.

Gli eventi speciali del Castello di Santa Severa sono sostenuti da Poste Italiane.

Gli eventi dal martedì al venerdì

Martedì 1 settembre, ore 21, International Tour Film Festival: cittadini consapevoli e attivi per il paesaggio e l’ambiente. Il tema centrale del 2020 è ispirato all’ambiente, al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e culturale (art. 9 della Costituzione). Un interessante palcoscenico in cui misurare i dossier costruiti in didattica a distanza in Cittadinanza e Costituzione nel periodo di confinamento. Ingresso libero fino a esaurimento posti contingentati.

Mercoledì 2 settembre, ore 21, concerto di musica barocca con l’ Enea Barock Orchestra, “Le stagioni dell’Anno. Affetti dell’animo” musiche di Georg Friedrich Händel e Antonio Vivaldi. Interpreti: Paola Valentina Molinari, soprano Federico Guglielmo, violino solo, Simone Ori, direttore al cembalo. Ingresso a pagamento.

Giovedì 3 settembre, ore 21, in cartellone il Gran gala di fine estate, concerto conmusiche di Giachino Rossini, Giacomo Puccini, Nino Rota e Ennio Morricone eseguite dalla Nova Amadeus Chamber Orchestra. Sul palco: Sabrina Messina, soprano e Giorgio Carli,baritono, diretti da Stefano Sovrani. Ingresso libero fino a esaurimento posti contingentati.

Venerdì 4 settembre, ore 21, appuntamento con Maurizio Battista e il suo nuovo show nell’era del Coronavirus, nel dissacrante rispetto delle norme del distanziamento sociale. Ingresso a pagamento

Gli eventi del fine settimana

Sabato 5 settembre, ore 21, Emozioni in danza, N.Ough company. Un viaggio alla scoperta delle emozioni raccontate attraverso la danza: 10 momenti (Siamo mille volti, Alla scoperta di sé, Liberi, L’amore, Il tempo che scorre, Resilienza, Gli affetti, L’insicurezza, Il corpo, La perfezione) per scoprire se stessi. Ingresso libero fino a esaurimento posti contingentati.

Domenica 6 settembre, ore 21, Incontro con Giovanni Allevi al pianoforte, intervistato da Enrico Sisti. “Un risveglio delle coscienze. Una nuova primavera per l’Umanità ci attende. Un mondo meno competitivo e più solidale”. Questi i temi cari al M° Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra che affronta con spirito rinascimentale le domande che i recenti avvenimenti ci pongono con urgenza. Indagatore del profondo legame tra equilibrio e dis-equilibrio, del valore dell’energia creativa che si sprigiona nelle epoche di crisi, affronterà i possibili percorsi che ci riserva il futuro, coinvolgendo il grande pubblico con il suo straordinario carisma e le dolci note del suo amato pianoforte. Ingresso a pagamento