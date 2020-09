Battilocchio porta i furti di Cerveteri in Parlamento - Terzo Binario News

Interrogazione al Ministro dell’Interno

Una interrogazione per mettere a conoscenza il ministro dell’Interno sui continui e numerosi furti subiti dagli abitanti di Cerveteri negli ultimi mesi. E’ quella presentata dal deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio su input dei consiglieri comunali Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis.

“Nel corso della stagione estiva ed in particolare nei mesi di Luglio ed Agosto, il territorio del Comune di Cerveteri è stato interessato da una crescente serie di furti in abitazioni, alcuni con effrazioni – spiega Battilocchio nell’interrogazione parlamentare – Tale situazione sta facendo salire preoccupazione, timore e, al contempo, rabbia tra la popolazione residente che sta anche cercando di auto-organizzarsi per tentare di garantire sicurezza; le Forze dell’Ordine presenti nel territorio stanno facendo il massimo per assicurare il controllo del territorio ma risultano essere pesantemente sottodimensionate rispetto alle effettive esigenze della comunità locale di Cerveteri che è una cittadina con ampissima estensione territoriale e conseguenti connesse problematiche.

Battilocchio ha quindi chiesto al Ministro dell’Interno se “intenda prendere provvedimenti urgenti e necessari, in particolare impostando un piano per un potenziamento dell’organico delle locali Forze dell’Ordine che possa garantire, ora ed in prospettiva, un adeguato controllo del territorio in quest’area territoriale, anche per evitare le situazioni descritte in premessa”.