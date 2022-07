Bassorilievo donato al centro culturale "La Caterinaccia" • Terzo Binario News

L’opera, frutto di più artisti, creata nella mostra concorso “Forme e Colori della Tuscia” della Can Viterbo e Civitavecchia

Un bassorilievo di dieci moduli, ognuno realizzato da una persona diversa.

È nato all’interno di “Forme e Colori nella terra di Tuscia”, la mostra

concorso organizzata dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia, che si è svolta

dal 29 aprile al 15 maggio.

E ieri quell’opera è stata donata al centro

culturale La Caterinaccia, nota figura femminile del ’900 che è proprio il

soggetto dell’opera.

Durante Forme e Colori la ceramista Cinzia Chiulli di Percorsi Artistici –

anche presidente di CNA Artistico e Tradizionale – ha tenuto uno dei

laboratori.

È stata lei a coordinare il lavoro sul pannello. Alla consegna ieri

erano presenti l’assessore alla Politiche sociali del Comune di Viterbo,

Patrizia Notaristefano, i consiglieri Alessandra Croci e Marco Nunzi, la

segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia Luigia Melaragni, insieme

a Cinzia Chiulli e Marta Nori, presidente dell’associazione di promozione

sociale Kyanos, che ha aperto il centro culturale La Caterinaccia, il cui

logo è stato disegnato da Ivan Cappelli.

Nori e Chiulli, ha ricordato la prima, si sono conosciute in occasione

dell’organizzazione di laboratori di ceramica per le donne vittime di

violenza, all’interno del centro. Li hanno chiamati i laboratori dell’anima.

Nori ha ringraziato Melaragni, che l’ha coinvolta in alcune giornate

dedicate alla ceramica, dove sono state esposte le opere delle ragazze

del centro.

“Nel corso del laboratorio a Forme e Colori – ha detto Chiulli – abbiamo

avuto la consapevolezza che si possono fare piccole cose, con gioia e

soprattutto insieme. In base a questo è nata l’idea del pannello, realizzato

da dieci persone, ognuna delle quali aveva un modulo da realizzare: una

volta uniti è uscita la figura della Caterinaccia, logo dell’associazione.

Lavorare su qualcosa che poi va messo insieme non è affatto semplice, e

quanti lo hanno fatto sono tutti non professionisti”.

L’assessore Notaristefano ha sottolineato l’importanza del pannello

l’orgoglio di vedere opere che parlano della città.