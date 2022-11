Basket, sconfitta per la Dinamo Ladispoli in casa della capolista Città Futura Roma • Terzo Binario News

“Prima sconfitta esterna in serie D della Mistercucina.com Dinamo Ladispoli che se la gioca senza paure e timori reverenziali in casa della prima in classifica del Città Futura Roma, finora a punteggio pieno.

Il risultato finale è 70-60, maturato dopo un primo tempo molto equilibrato (28-28). Nel terzo quarto ancora una volta i nostri ragazzi subiscono un break significativo ma nei minuti finali riescono a sbloccarsi e finiscono 41-47 dopo essere stati sotto anche di 12.

Ultimo quarto ad alto punteggio, di nuovo break e controbreak, si arriva anche a -5, ma l’inerzia è per i padroni di casa.

“Ci rifaremo domenica prossima al Palazzetto, promesso” sono queste le parole del Direttore Generale Biagio Camicia “stiamo preparando una grande festa e speriamo in un grande successo di pubblico oltre che nostro sportivo”.

In bocca al lupo Dinamo.

Parziali e tabellino:

9-12; 28-28; 47-41; 70-60

Città Futura: Giuliano 9, Moursi, Vagnini, Risso 2, Ranocchia 19, Rosi 6, Ricca, Fazzini 8, Cirinigliaro 16, Caussero 10. All. Baralla

Dinamo Ladispoli: Bucci, Fois 8, Terenzi 8, Bonavenia 2, De Martino 6, Mangiola 11, Petronio, Ukmar, D’Alonzo 11, Ciprigno, Di Francesco 14. All. Ciprigno