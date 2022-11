KaoS, la mostra di pittura made in Tracciati d'Arte • Terzo Binario News

Inaugurata Venerdì 4 Novembre nella deliziosa Art Gallery di via Gregorio VII a Roma, la mostra d’Arte KaoS.

Organizzata da Andrea Cerqua, direttore ed editore di Tracciati d’Arte magazine.

La mostra è l’ultima di un percorso iniziato questa estate in Sicilia con la mostra a Castellammare del Golfo: “Terra di Donna”, poi le esposizioni sono continuate a Rocca di Mezzo, Ladispoli in “Acme Studio”, nel borgo di Ceri per poi approdare a Roma nella Art Gallery Gregorio VII dove Tracciati d’Arte collabora ormai a stretto contatto anche nella partecipazione di un concorso dal nome “Realismo magico” aperto a tutti gli artisti delle discipline pittoriche.

La mostra KaoS che prende spunto dalla celebre frase del filosofo Friederic Nietsche, è visitabile fino a Sabato 12 novembre nella Art Gallery in via Gregorio VII, 274, Roma. Espongono gli artisti: Alessandro Paravicini, Andy Kersch (A.K.), Andrea Cerqua, Bruno Smocovich, Donato Angelosante Junior, Emanuela Sereni, Giulia Mosca, Loredana Sala, Luciana Vicaretti, Mad Marcel, Oria, Sbam (Barbara Sperduti e Alessandro Marino). Sabato 12 novembre alle ore 17.00 si potrà presenziare al finissage e alla chiusura della mostra con ospiti speciali e con la chitarra di Luca Mefalopulos. Ingresso libero.