Basket, la Dinamo Ladispoli può ripartire - Terzo Binario News

Finalmente la Pallacanestro Dinamo puo’ ripartire !

In realta’ alla Dinamo non ci si era mai fermati perche’ grazie alla disponibilita’ dei Dirigenti e Professori dell’ Istituto Corrado Melone e con il supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ladispoli, da quando a fine ottobre c’era stato il DPCM di (ri)chiusura delle palestre, almeno i bambini e le bambine del minibasket e i ragazzi delle giovanili avevano potuto continuare ad allenarsi al campetto scolastico polivalente all’ aperto di Via de Begnac.

Certo, la stagione e’ quella che e’, e il basket non e’ sport che possa essere giocato se piove, ma tutto sommato le cose sono andate abbastanza bene e l’entusiasmo e lo spirito di adattamento di gran parte dei ragazzi (e dei loro genitori) non sono mai venuti meno, anche nelle condizioni meteorologiche piu’ difficili.

Ora pero’ le cose sono destinate a tornare nella norma, almeno per i piu’ grandicelli e per le prime squadre senior maschili e femminili; e’ finalmente arrivato il tanto atteso nuovo protocollo della Federazione Italiana Pallacanestro che permettera’ il rientro in palestra dal 1 Febbraio almeno per le squadre Under 13, Promozione e Serie C Femminile.

“Siamo ovviamente molto contenti che la FIP prima e il CONI poi abbiano deciso che anche i campionati da noi disputati possano essere considerati come di interesse nazionale” commenta il Presidente Dinamo Luigi Fois “e’ grazie a questa classificazione infatti che e’ consentito il rientro in palestra ai nostri atleti, sempre ovviamente nel rispetto dei protocolli di sorveglianza sanitaria definiti. Del resto la scelta era ormai obbligata: si era arrivati al paradosso che gli iscritti di qualche Ente di Promozione Sportiva potevano allenarsi, con gli atleti federali invece a fare da spettatori. E senza considerare poi che tante altre Federazioni sportive avevano definito da subito tutti, e dico tutti, i loro campionati come di interesse nazionale, creando delle disuguaglianze e delle discriminazioni che forse potevano essere evitate se CONI, Sport e Salute o lo stesso Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio avessero meglio declinato le relative regole iniziali”.

“Ci dispiace per i piu’ piccoli, i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni, che purtroppo dovranno ancora continuare ad allenarsi all’aperto, in quanto il nuovo protocollo non e’ applicabile a loro non essendo atleti agonisti” continua il Presidente “Abbiamo comunque gia’ pensato a come aumentare il loro grado di coinvolgimento ed entusiasmo, e per questo stiamo cercando di ottenere dalle Autorita’ Comunali le autorizzazioni necessarie per poter usufruire di qualche ora dei campetti di Via Firenze, che a differenza del polivalente della Melone hanno i canestri e un impianto di illuminazione; confidiamo nella comprensione dei nostri Amministratori e speriamo che questa sia la settimana delle Buone Notizie, dopo l’annuncio dell’inaugurazione dei lavori del Palazzetto dello Sport di Via delle Primule e dopo il nulla osta FIP per la ripresa degli allenamenti al chiuso.”

“Abbiamo obiettivi ambiziosi” chiude il Presidente “nonostante l’emergenza in atto, e con l’aiuto dei nostri main sponsor (Il Forno di Del Pivo e Flavia Motori Volkswagen), stiamo continuando a far crescere l’Associazione e i servizi per i nostri iscritti; vogliamo farci trovare pronti per le nuove sfide, e superarle, per poter ricoprire un ruolo di primo piano nel panorama sportivo locale e non solo”.