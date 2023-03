Basket, la Dinamo Ladispoli batte l'Olimpia e va alla seconda fase • Terzo Binario News

“Una bella vittoria, di carattere e voglia, su un campo difficile come quello dell’Olimpia, per 76-79, era proprio quello che ci voleva per la Mistercucina Dinamo per chiudere la prima parte di questo campionato di serie D con un po’ di ritrovato entusiasmo prima della cosiddetta “fase a orologio” che determinera’ la classifica finale del girone sommando i punti conquistati in questa fase a quelli ottenuti nella prima, con le prime 5 squadre che disputeranno i playoff per la promozione in C, la sesta e la settima che conquisteranno il diritto di rimanere in D, l’ottava e la nona che invece dovranno continuare a lottare con le squadre degli altri due gironi nei playout, e la decima che retrocedera’ direttamente.

In questo momento la Dinamo Ladispoli e’ settima e se il campionato finisse oggi sarebbe salva; ma il campionato non finisce oggi, mancano quantomeno le 4 partite della fase a orologio; banalmente, la matematica dice che se la Dinamo le vincesse tutte e quattro sarebbe salva, forse addirittura potrebbe arrivare quinta e disputare i playoff, ma non e’ certo questo il punto.

“Il punto e’ che dovremo concentrarci sulle nostre forze e capacita’” dichiara il Presidente Luigi Fois “per mantenere l’attuale vantaggio competitivo sulle nostre dirette concorrenti per la salvezza ed essere cosi’ artefici del nostro destino; e’ stato fin qui un percorso avvincente e anche soddisfacente, forse e’ solo mancato quel pizzico di convinzione e spregiudicatezza che ci avrebbe consentito di avere una posizione in classifica ancora migliore. E’ pur vero che a Settembre avrei firmato con il sangue per essere dove si e’ oggi, ma ora e’ importante, anzi fondamentale, affrontare le prossime 4 partite come se fossero 4 spareggi, 4 finali una piu’ importante dell’altra.”

“La squadra ha dimostrato in diverse occasioni quello che vale e il potenziale che ha, sabato scorso dopo un avvio stentato in cui ha chiuso il primo quarto sotto di 10, ha reagito alla grande ed e’ riuscita a invertire l’inerzia non solo della partita in corso ma forse di tutto il mese appena passato. Nel finale, dopo aver sfiorato il vantaggio in doppia cifra, non si e’ fatta sorprendere ne’ intimorire dalla reazione avversaria, e anche quando i romani hanno recuperato fino al meno 1, ha mantenuto calma, lucidita’ e fredda determinazione, portando a casa un risultato importantissimo e a dire il vero insperato. Forse abbiamo definitivamente scacciato i fantasmi visti nelle ultime partite disputate”.

In effetti sabato scorso tutti i singoli giocatori sono sembrati in pieno recupero, in netta crescita rispetto alle ultime uscite, quasi tutti al loro meglio, importante poi che soprattutto mentalmente non ci siano stati cali, visto che certamente le prossime partite richiederanno tanta capacita’ di concentrazione e autodisciplina.

I prossimi appuntamenti con la Dinamo quindi saranno sempre al PalaSorbo ma in giorni/orari un po’ diversi dal solito causa concomitanza con altri eventi sportivi gia’ programmati, con la prima partita che sara’ disputata sabato 11 Marzo contro Basket Romana, e la seconda Domenica 19 Marzo contro Polaris. Le restanti partite saranno in trasferta e vedranno invece impegnati i ragazzi ladispolani contro Roma Nord il 26 Marzo e poi in ultimo il 1 Aprile contro Don Bosco Cinecitta’.

Solo a quel punto si tirera’ una riga e, per dirla come Toto’, speriamo che la somma faccia il totale…