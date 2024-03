Barriere antiesondazione a Fiumicino, il Sindaco: "Dobbiamo essere una città sicura" • Terzo Binario News

Si è svolta questa mattina l’esercitazione per il montaggio delle barriere antiesondazione, nel tratto di banchina compreso tra il Ponte 2 giugno e la passerella pedonale, ambo i lati. Presenti sul Posto il Sindaco Mario Baccini, la Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola, Elisabetta Cortani Responsabile dell’Associazione Misericordia di Fiumicino e rappresentanti della Capitaneria di Porto di Roma e dell’Autorità Portuale.

“Un’ esercitazione di emergenza estremamente importante e che da molto tempo non veniva svolta. Stiamo riattivando e collaudando tutte le strutture di protezione civile per essere pronti ad affrontare eventuali emergenze.- ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini, intervenuto sul posto durante la simulazione – Ringrazio tutti gli operatori della Polizia Locale, l’Associazione di Protezione Civile Misericordia di Fiumicino ed i dipendenti comunali impegnati in questa missione. Stiamo inoltre lavorando per restituire il giusto decoro in questa area; proprio qualche giorno fa ho posto la questione al comando della capitaneria di porto per intervenire e stiamo operando affinché la banchina venga sgomberata, per non impedire la libera circolazione dei cittadini ed eventuali operazioni di sicurezza necessarie in caso di emergenza.” ha concluso il Primo Cittadino.

“Abbiamo ricevuto l’ allerta per un innalzamento del livello delfiume Tevere e conseguentemente verrà aperta la diga di castel giubileo, come riportato da simulazione. – ha dichiarato Massimiliano D’Alessandri, responsabile dell’area emergenze Misericordia operativo sul posto durante l’esercitazione che ha evidenziatogli aspetti tecnici della simulazione – L’operatività coinvolge 45 operatori, suddivisi tra il lato sud e il lato nord. 460 mt le paratie d’innesto attivate su viale Traiano (lato sud)e 150 mt dal Ponte 2 giugno a Palazzo Noccioli. Sul lato nord sono state posizionate invece paratie scorrevoli.- prosegue – Attrezzati due camion, un bilico lungo 12mt ed un camion tre assi di 10 mt, impegnati a caricare, presso il punto logistico dell’Autorità Portuale a Piazzale Mediterraneo, tutte le strutture che compongono il sistema antiesondazione. Prevista a fine esercitazione una sintesi per pianificare gli eventuali interventi di manutenzione da mettere in atto alla luce di ciò che è emerso dalla simulazione.”