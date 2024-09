Barche in fiamme a Fiumicino, i pompieri circoscrivono l'incendio nel cantiere • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato dalle ore 05.30 di oggi presso il Comune di Fiumicino in via Col Moschin a ridosso del Fiume Tevere, per un vasto incendio all’interno di un cantiere e rimessaggio navale di circa 3mila Mq, 3 Squadre VF, due Autobotti, il Carro Schiuma, l’Autoscala, il Carro Autopretottori, il Funzionario di Guardia con il Capo Turno Provinciale.

Tutto il personale VF attualmente sul posto, sta cercando di contenere l’incendio che ha coinvolto diverse barche ed il capannone cantieristico.

Non ci sono stati feriti, sul posto oltre alle forze dell’ordine anche il 118 è stata avvisata anche l’agenzia Arpa e l’Asl.

“Dalle prime indagini sembrerebbe che l’incendio si sia propagato dall’esterno del cantiere verso l’interno, colpendo successivamente il capannone e le imbarcazioni presenti. Al momento, non ci sono feriti, ma la situazione resta sotto monitoraggio. L’Arpa Lazio e la Asl sono state allertate per valutare eventuali rischi ambientali derivanti dalle emissioni nell’aria e per assicurare la sicurezza dei cittadini. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore. dichiara il Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola.