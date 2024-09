Sgomberato l'ex hotel Cinecittà • Terzo Binario News

I Nas hanno chiuso anche il bar attiguo, al suo interno escrementi di topo

Questa mattina, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale hanno sgomberato lo stabile occupato di via Eudo Giulioli, noto come ex hotel Cinecittà.

L’immobile è altresì oggetto di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, che, su delega della Procura della Repubblica di Roma, è stato eseguito contestualmente dai Carabinieri.

La liberazione dell’edificio dà attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano.

Con l’intervento di sgombero vengono scongiurate anche diverse criticità per la sicurezza della zona, collocata in un più ampio contesto a connotazione residenziale, che negli anni si erano manifestate con numerosissimi episodi di liti, disturbo alla quiete pubblica, ubriachezza molesta e reati contro il patrimonio, i cui protagonisti sono stati identificati in alcuni occupanti abusivi dell’immobile.

All’interno dell’ex hotel sono state trovate circa 150 persone, quasi tutte di nazionalità sudamericana e sono stati attivati servizi idonei, del Comune di Roma, per far fronte alle situazioni di fragilità emerse.

Nel corso dello sgombero Carabinieri e Polizia, grazie anche alle unità cinofile, hanno recuperato e sequestrato in alcune stanze in disuso una pianta di marijuana e 10 dosi di cocaina. Sono stati inoltre rinvenuti alcuni cellulari oggetto di furto e una persona è stata denunciata per ricettazione.

Infine, sono state tratte in arresto due persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare per reati predatori.

A margine dello sgombero, l’attività del bar attiguo all’ex hotel, frequentato dagli occupanti, è stata sospesa dai Carabinieri del Nas che a seguito di specifico controllo, questa mattina, hanno riscontrato criticità igienico strutturali, con la presenza di escrementi di topo.