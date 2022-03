Bando per la nuova darsena di Fiumicino, soddisfatta la Consigliera regionale Califano - Terzo Binario News

Sono davvero soddisfatta dell’imminente avvio del bando per la realizzazione della nuova darsena pescherecci di Fiumicino. Una notizia importantissima per tutto il comparto che sta pagando, come altri, questo infausto periodo storico.

Voglio ringraziare in primis il presidente dell’Authority, Pino Musolino, per l’egregio lavoro che sta portando avanti e tutti il Consiglio Regionale del Lazio che qualche mese fa ha approvato un mio emendamento con il quale vengono stanziati 14 milioni di euro totali (700mila euro all’anno da qui da qui al 2041 già finanziati) per sveltire le procedure di realizzazione di questa opera fondamentale per tutto il territorio e la nostra flotta pescherecci che rappresenta per tutti noi, fiumicinesi, non solo una risorsa ma unicum e un tratto identitario della nostra storia.

Certo questa notizia non cancella di colpo tutte le difficoltà che il settore sta vivendo, in primis quello dell’aumento del costo del carburante che ha inferto un colpo durissimo ai nostri pescherecci. Nei giorni scorsi abbiamo approvato in consiglio un documento che sollecita il Governo ad adottare una strategia di lungo respiro che sostenga le famiglie e le imprese in questa delicatissima fase e in quella successiva in cui dovremo a tutti i costi avviare la strada dell’indipendenza energetica.

Un atto che non ha forse risvolti materiali ma che fa pressioni sull’Esecutivo nazionale per trovare soluzioni non solo emergenziali ma ad ampio raggio che possano permettere al comparto della pesca di poter tornare a operare con maggiori garanzie.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano