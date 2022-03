A Fiumicino un progetto per avvicinare gli “anziani” agli smartphone - Terzo Binario News

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio

Al via nel territorio di Fiumicino Anziani+Smart, il progetto dell’associazione teRRRe, finanziato dalla regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani” DGR n.295 del 21/05/2019 e patrocinato dal Comune di Fiumicino, che prevede la formazione gratuita all’uso dello smartphone per le persone con più di 65 anni.

Si tratta di un corso di 10 ore che sarà svolto all’interno dei 7 centri sociali anziani del Comune di Fiumicino. La formazione, dopo la presentazione ufficiale svolta lo scorso 10 marzo, inizierà il 2 aprile dal centro sociale anziani di Maccarese per poi proseguire a Fregene, Fiumicino, Parco Leornardo, Passoscuro, Aranova e Testa di Lepre.

Il corso, che sarà aperto a tutti gli over65 del territorio e non solo agli iscritti dei centri, punta a formare le persone meno avvezze all’uso dei nuovi dispositivi tecnologici come Smartphone e Tablet: dalle app, alla navigazione, dalla creazione di foto e video alla loro condivisione, fino alla difesa dalle fake-news. Particolare attenzione sarà posta all’uso dei social network e alla partecipazione attiva alle nuove comunità virtuali. Le attività permettono anche di fare compagnia alle persone sole e coltivare alcune loro passioni, come ad esempio cercare ricette, fare video call con parenti lontani, scrivere messaggi e registrare videomessaggi ai nipoti e soprattutto sapere come collegarsi ai servizi pubblici e della salute.

Una opportunità per tutti i cittadini del territorio che gratuitamente possono usufruire di un servizio utile per la loro quotidianità.

Il corso sarà svolto da personale qualificato dell’Associazione teRRRe.

Invitiamo gli interessati a prendere visione del calendario delle lezioni presso i centri sociali anziani di riferimento e presso il sito www.terrre.it

Per informazioni : tel: 331.4705096 – 06. 6679053