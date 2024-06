La via dai sotterranei. Poi un colpo al momento stimato in 500mila euro. Ma potrebbe pure salire.

Ladri in azione nel negozio di Bulgari, in via Condotti, a Roma. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Polizia. I rilievi sono affidati al personale della Scientifica.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, i malviventi avevano già fatto perdere le proprie tracce.