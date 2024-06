Scappa all'alt dei carabinieri: con la moto si schianta contromano contro un'auto • Terzo Binario News

Arrestato un 24enne romano: braccato dai carabinieri li colpisce e spintona

Non si è fermato all’alt dei carabinieri. Poi la fuga a bordo della moto, a un certo punto anche contromano, fino allo schianto contro un’auto che procedeva nel corretto senso di marcia. Un 24enne romano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma e portato in caserma.

Il tutto è avvenuto lo scorso pomeriggio. I militari dell’Arma, impegnati in un controllo sulla via Casilina, all’incrocio con viale Palmiro Togliatti, mostrano la paletta al centauro, il quale in risposta dà gas alla due ruote. Inizia quindi l’inseguimento. Il 24enne prova a dileguarsi, percorrendo una parte del tragitto contromano. Fino a quando si è scontrato con un veicolo.

Braccato dai carabinieri, il giovane li ha colpiti e spintonati, ma alla fine è stato bloccato. .