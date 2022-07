“Il Jova Beach Party anche quest’anno collabora il Banco Alimentare. A fine concerto i nostri volontari entrano in campo per ritirare dai food truck alimenti, frutta e pane eccedenti che, tramite furgoni refrigerati, verranno consegnati a strutture convenzionate che sul territorio offrono aiuto alimentare a persone in difficoltà. Noi ci siamo anche oggi”.

Lo dichiara in una nota il Banco Alimentare del Lazio