Notte Bianca a Cerenova il 30 luglio • Terzo Binario News

Tutto pronto a Cerenova per la Notte Bianca di sabato 30 luglio.

L’evento che ritorna con molta attesa sarà concentrato tra via Veio e via Sergio Angelucci e sarà composto da molte attrazioni, dai giochi per bambini al food , passando per musica e giocolieri.

L’iniziativa, promossa dall’ex assessore all’attività produttive del comune di Cerveteri Luciano Ridolfi, si svolgerà dalle 18 e vedrà la partecipazione di molte persone non solo del posto, ma anche villeggianti che hanno scelto il litorale per trascorrervi le vacanze.

Dal pomeriggio alla sera, oltre a mercatini e food, con enogastronomia tipica, ci saranno spettacoli musicali ed intrattenimento per bambini e famiglie.

L’obiettivo è quello di animare la località balneare, reduce dal grande successo con il concerto di Jovanotti.