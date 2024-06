Bacia in bocca un bambino di 12 anni che è al ristorante con i genitori • Terzo Binario News

Un 48enne arrestato per violenza sessuale aggravata

Ha baciato in bocca un bambino di 12 anni mentre il ragazzino si trovava a tavola, con in genitori, in un ristorante nella zona di Re di Roma. Immediato l’intervento del genitore nei confronti di un 48enne, che è stato arrestato dalla Polizia, al termine di un’indagine coordinata con la Procura capitolina. L’accusa è violenza sessuale aggravata. L’episodio è avvenuto a metà giugno.

Il 48enne si è avvicinato al minore che era insieme ai familiari in un locale. Improvvisamente, lo ha baciato sulle labbra. Uno dei genitori è intervenuto subito. Immediata la segnalazione al 112: gli agenti hanno subito fermato e identificato l’uomo.

Gli elementi raccolti nel corso dell’indagine hanno consentito agli investigatori di fare il quadro della situazione grazie a una serie di riscontri con cui gli stessi pm hanno potuto chiedere, e ottenere, dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di una misura cautelare a carico del 48enne. Misura eseguita dal personale del distretto San Giovanni. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere a disposizione della magistratura.