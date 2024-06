Abusivi a gogò a due passi dal Vaticano: sanzionati nove promoter turistici senza titoli • Terzo Binario News

Intercettati, identificati e sanzionati amministrativamente nove promoter turistici abusivi e un venditore ambulante abusivo in zona vaticana, mentre su Viale Vaticano elevate 3 sanzioni amministrative relative alla vendita abusiva di merce nei confronti di 3 soggetti stranieri. È stata svolta una capillare attività antiabusivismo in Piazza del Sant’Uffizio, Piazza Pio XII, Via della Conciliazione, Via di Porta Angelica e nell’area dei Musei Vaticani.

Continuano i servizi straordinari, interforze, di controllo del territorio su tutto il territorio della Capitale, coordinati e pianificati dalla Questura di Roma sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito di una progettualità che ha come obiettivo il ripristino della legalità e del decoro urbano, nonché la prevenzione e la repressione dei reati.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al personale della Polizia Locale Roma Capitale – I Gruppo ” Prati”, NAE ed antiabusivismo, al personale in servizio presso Sala Operativa Sociale del Comune di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio-antidegrado/antiabusivismo commerciale in area vaticana.

Complessivamente sono state identificate 177 persone, controllati 54 veicoli nel corso dei 6 posti di controllo ed elevata una sanzione al codice della strada. Una persona è stata denunciata per violazione del Foglio di Via Obbligatorio, 1 persona segnata ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, 2 stranieri irregolari sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione, di cui uno destinatario di un rintraccio per notifica e l’altro è stato accompagnato per l’identificazione ed è risultato destinatario di un rintraccio per elezione di domicilio. Sono state, inoltre, elevate 9 sanzioni amministrative per promozione turistica per un importo di 4.500,00 euro, 4 sanzioni amministrative per vendita abusiva di merce per un importo complessivo di 20mila euro ed eseguiti 13 ordini di allontanamento e 10 sequestri amministrativi. Le sanzioni amministrative ammontano ad un totale di 24.500 euro.