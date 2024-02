Bacco, appello urgente: il suo splendido padrone se ne è andato per sempre e lui è solo • Terzo Binario News

Questo è un appello che non avrei mai voluto fare…..

Lui si chiama Bacco ed è uno splendido pastore maremmano di 3 anni.

Bacco aveva tutto, una casa, una persona che lo amava tantissimo che lo aveva trovato abbandonato e lo aveva portato a vivere con sé, insieme hanno viaggiato in auto e in camper….ma purtroppo Massimo, il suo splendido proprietario se n’è andato per sempre e adesso Bacco è rimasto solo.

La sorella di Massimo vive in appartamento e per Bacco non è una sistemazione ottimale…ecco perché la decisione di metterlo in adozione.

Per lui cerchiamo un adozione meravigliosa, è un cane buono con tutti abituato a vivere tra casa e giardino insieme ad un gatto e ad un altra cagnolina.

Bacco si trova in provincia di Grosseto, per informazioni e adozione Alessandra 3397718688 se non rispondo al telefono scrivetemi su whatsapp