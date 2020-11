Azioni Total: vale la pena comprarle? - Terzo Binario News

Molto spesso, nel campo del trading online e non solo, si è spinti a operare con il petrolio materia prima molto celebre e molto gettonata in questo ambiente. Si può inoltre investire anche nelle aziende petrolifere,oltre che nella materia prima in sé stessa, ad esempio si possono comprare azioni Total. Farlo conviene?

Per stabilirlo si deve innanzitutto analizzare la società e la sua situazione generale, oltre al suo andamento sul mercato finanziario. Per poter fare ciò è necessario possedere gli strumenti giusti e saperli utilizzare per interpretare e prevedere l’andamento del mercato.

In questi processi il trader è affiancato dalle piattaforme di broker online, le quali forniscono formazione, supporto e possibilità di investimento diversificati ai propri utenti. Tra gli asset su cui investire c’è ovviamente anche Total. Andiamo a scoprire insieme qualche informazione in più su questa azienda e sul suo titolo in borsa.

Total: l’azienda

La Total SA è una delle aziende petrolifere più importanti al mondo ed è francese. Nasce nel 1924 come Compagnie Française des Pétroles, e attualmente si occupa del petrolio in tutti i suoi passaggi: esplorazione, estrazione, raffinazione, trasporto e vendita. Inoltre è importante anche nel campo del carbone, del nucleare e dell’energia rinnovabile.

Prima di andare ad investire in questa come in qualsiasi altra azienda, non bisogna tenere soltanto cont dell’azienda stessa e della sua storia e situazione generale, ma anche del suo andamento in borsa. E in tal caso, essendo la Total un’azienda petrolifera, questo è influenzato dal prezzo del petrolio.

Analisi economica delle azioni Total

La Total è una delle più importanti azioni europee, attiva in più di 130 paesi e in esplorazione e produzione di petrolio in oltre 30 paesi del mondo e fa parte dell’indice Euro Stoxx 50. Essa è quotata sia alla Borsa di Parigi nell’indice CAC 40, che a New York nel NYSE.

Nel 1999 e nel 2000 la Total ha acquisito rispettivamente la Petrofina belga e la francese Elf. Tali marchi sono, sotto il nome della Total, distribuiti in 15.000 punti in giro per il mondo.

Conviene acquistare azioni Total?

Attualmente gli esperti sono in gran parte d’accordo sulla tendenza rialzista di Total, ma nonostante questo si deve sempre tener conto dei rischi del trading che accomunano tutti gli investimenti e che possono essere fronteggiati soltanto con la giusta strategia di investimento.

L’emergenza coronavirus ha ovviamente influito anche sul titolo della Total. La domanda del petrolio è crollata a livello mondiale, facendo a sua volta crollare il prezzo del petrolio e di conseguenza anche dei titoli delle aziende petrolifere, compresa la Total.

Attualmente c’è una leggera ripresa del titolo rispetto ai livelli di marzo, ma ancora non è salito ai livello pre-covid. La domanda del petrolio è però destinata a crescere, ed è per questo motivo che gli analisti si mostrano ottimisti sul rialzo della Total.

Data la difficile situazione attuale mondiale però questa ripresa potrebbe essere abbastanza lenta, di conseguenza è consigliabile fare un piccolo investimento più a lungo termine stabilendo dei target dove prendere i profitti lungo il percorso, mentre l’operazione viene lasciata aperta sul lungo periodo.

Se invece si preferisce fare trading con una modalità più frequente si deve allora seguire attentamente l’andamento di mercato per avere profitti, e quindi si devono alternare acquisti e vendite nei momenti opportuni, sempre mantenendo la giusta prudenza.

Ciò che è importante è stabilire sempre uno Stop Loss. Questo è uno strumento molto importante per diminuire il rischio, in quanto permette di stabilire un limite massimo di perdita oltre il quale è impossibile continuare a perdere denaro.

Previsioni sulle azioni Total

Osservando i grafici disponibili sul web, in particolare i grafici a sei mesi, è evidente che il titolo è effettivamente in risalita, ma molto lentamente. Dunque un investimento in questo momento è conveniente visti i prezzi del titolo Total, ma si deve tener presente che i guadagni arriveranno col tempo, ed è dunque necessaria la giusta dose di pazienza.